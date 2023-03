Alejandro Salas sobre golpe de Estado: "Si el presidente Castillo me hacía entrar yo le rompía ese mensaje"

El exministro de Trabajo, Alejandro Salas, se pronunció sobre las imágenes previas al fallido golpe de Estado del expresidente golpista Pedro Castillo que, reveló en exclusiva Panorama, da cuenta de la participación de la expremier Betssy Chávez y Aníbal Torres.

En entrevista con 2023 en 24 Horas el exministro señaló que de haber ingresado al Despacho Presidencial, desde donde se leyó el polémico mensaje a la Nación, él habría destruido el discurso.

“Me convocan al despacho de la PCM, la convocatoria es real, en un chat de WhatsApp que sí existe. La citación era genérica […] Él presidente sabe que sí yo entraba yo rompía ese mensaje […] Le dije ¿Qué has hecho?, no tenía los votos, no se quien lo convenció de que no tenía votos”, explicó.

SE TENÍA QUE REVISAR EL MENSAJE DEL 7 DE DICIEMBRE

En esa línea, Salas criticó el rol del expremier Betssy Chávez, quien es sindicada como de las autoras del mensaje a la Nación que leyó el expresidente Castillo el pasado 7 de diciembre, y la de otros ministros que acompañaban al exjefe de Estado por permitir que se haya emitido dicho mensaje a nivel nacional.

“Fui convocado para ser un ministro de un gobierno democrático, no me arrepiento de haber servido al país como ministro […] No se puede dejar de leer este tipo de mensaje ya seas presidente del Consejo de Ministros o como ministro del Gabinete, se tenía que revisar el contenido de ese mensaje”, aseguró.