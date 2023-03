Liendo sobre Fenatep: "La inactividad del Gobierno le da carta libre a este pseudo sindicato"

El exjefe de la División Nacional de Inteligencia (DINI), coronel Juan Carlos Liendo, se pronunció luego que un informe policial revelara la participación de organizaciones de fachada del MRTA en la denominada "segunda toma de Lima" y en el reciente bloqueo a la Carretera Central esta madrugada en Huaycán.

En entrevista exclusiva para 2023 en 24 horas, el exjefe de la Dini concordó con la información policial e indicó que el MRTA ha logrado subsistir con el paso de los años a través de organizaciones, entre ellas, el movimiento "todas las voces" vinculado al congresista Guillermo Bermejo.

"El MRTA dentro de sus organismos de fachada y los remanentes que quedaron, se dedicaron a acciones de organizaciones culturales, no desapareció, hay el movimiento Todas las Voces, el cual está identificado y por el cual fue detenido el ahora congresista Bermejo, acusado de tener planes para realizar atentados", dijo.

Sobre Fenatep

Asimismo, Liendo O'Connor habló sobre la huelga indefinida convocada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep), que busca sabotear el año escolar 2023 para forzar la liberación del golpista Pedro Castillo Terrones.

"No se están tomando medidas preventivas ¿Vamos a paralizar nuevamente el año escolar ni bien iniciado? ¿Cómo van a quedar los alumnos y los mismos profesores que no participan de ello?, la inactividad del Gobierno le está dando carta libre a este pseudo sindicato que no es más que un brazo político de Sendero Luminoso", sostuvo.