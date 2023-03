Diego Bazán: "Fue valiente lo de la Fiscal al viajar a Puno"

El congresista Diego Bazán, de Avanza País, saludó la visita a Puno de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien inauguró una sede de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que investigará las muertes registradas durante las protestas.

El parlamentario aseguró que estos decesos no pueden quedar impunes y pidió que se investigue y se sancione a los responsables. Pero además, dijo que existe una responsabilidad política, por la cual ha sido citado el premier Otárola al Congreso.

GASTOS EN EL CONGRESO

Por otro lado, Bazán se pronunció sobre los gastos excesivos del Congreso y señaló que existe una responsabilidad administrativa, por lo que pidió a sus colegas legisladores estar vigilantes al momento de invertir el presupuesto público.

"Yo no responsabilizo a la Mesa Directiva por los gastos excesivos, pero en la parte administrativa se tienen que ir todos. No defiendo al señor Noriega, pero creo que él no tiene nada que ver porque solo unas semanas de nombramiento", finalizó.