Carlos Anderson: “No hay ninguna toma de Lima, no ha habido, ni va a haber”

El congresista no agrupado Carlos Anderson señaló que la anunciada “Segunda toma de Lima”, donde manifestantes partieron desde Puno con dirección a Lima para participar de nuevas protestas en contra del Gobierno, no tendría mayor impacto.

“Ese grito tiene que ser escuchado. No hay ninguna toma de Lima, no ha habido, ni va a haber, yo no respaldo las movilizaciones con tal porque se que van a ser capturadas por los violentistas, pero no podemos cerrar los ojos y no ver la situación dura del sur”, señaló en entrevista con 2023 en 24 Horas.

En esa línea, el congresista señaló que la renuncia de José Cevasco a la Oficialía Mayor del Congreso se debería al escándalo de gastos sobrevalorados en bienes y servicios al interior del Parlamento.

“Este es un buen momento para reorganizar cosas en el Congreso, serían bueno precisar los criterios para decidir qué congresistas viajan, además sería importante tomar lista a los cientos de trabajadores que laboran en el Congreso […] Dice que es por un tema político y que van a dar todas las facilidades para las investigaciones, aquí evidentemente hay una sobrevaloración”, explicó.