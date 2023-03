Lucas Ghersi: "Proyecto que busca cambiar capítulo económico no tiene lógica"

El constitucionalista Lucas Ghersi aseguró que el proyecto del congresista América Gonza, que propone cambiar el capítulo económico de la Constitución, carece de lógica, pues traería mayor pobreza y generaría hiperinflación en el Perú.

"Se trata de un proyecto de la década de los 70 y 80, donde el Perú era mucho más pobre e injusto. Por el contrario, lo que genera riqueza es la apertura de mercados, no la discriminación a los empresarios extranjeros", explicó Ghersi.

Asimismo, señaló que una supuesta privatización de empresas significaría un estanco para el Perú, pues asegura que este tipo de políticas, estatistas y dependientes, no funciona actualmente debido al ritmo del mercado y la globalización.

Lo sí reconoce Lucas Ghersi es la intensión de fondo del congresista Américo Gonza, el hecho de querer cambiar una problemática real del país y no insistir en la Asamblea Constituyente, aunque cree que su propuesta en particular no prosperará.