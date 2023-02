Juan Carrasco: "No he visto un plan de la policía para identificar a quienes están detrás de actos violentos"

El exministro del interior, Juan Carrasco Millones, negó tener conocimiento sobre las diligencias del allanamiento a la casa del pasaje Sarratea donde se encontró elementos que revelaría un vínculo entre el expresidente Pedro Castillo y la minería ilegal que financiarían las protestas en el interior del país.

Asimismo, en entrevista con 2023 en 24 Horas, el exministro de Estado criticó la labor de la Policía Nacional y aseguró que desde el inició las manifestaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte no se ha manejado un plan para identificar a los violentistas.

“Hasta ahora no he visto un trabajo de la Policía Nacional para identificar a los vándalos que promueven ataques a instituciones públicas, ya han pasado tres meses y no han presentado resultados”, indicó.

CASO YANETH NAVARRO

Asimismo, el exministro se pronunció sobre Yaneth Enilda Navarro Flores, docente sindicada como financista de las movilizaciones contra Dina Boluarte en Lima y Callao y para quien el Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva.

“Los procesos en la actualidad de criminalizar las protestas a causado que una profesora sea enviada a un penal por 30 meses. Tenemos que llevar estos actos vandálicos en el plano Constitucional”, agregó.