Eduardo Ponce propone la posibilidad de denunciar al Estado de México ante la Haya

El excanciller, Eduardo Ponce Vivanco, opinó sobre las multitudinarias marchas en contra el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por las reformas de su Gobierno.

“AMLO ven en Pedro Castillo una reproducción andina de su propia vida, el nació en una pequeña población, su principal problema y el lío en que esta metiendo a su país es la reforma electoral”, señaló en entrevista con 2023 en 24 Horas.

DENUNCIA ANTE LA HAYA

En esa línea, el exviceministro de Relaciones exteriores, Ponce Vivanco, señaló que debería de analizarse la posibilidad de denunciar al Estado de México ante la Corte de la Haya.

“Hace bien en priorizar las relaciones con otros países que no sean las regiones, Perú no es un país que despierte simpatía en Bolivia, Argentina y Colombia. Lula fue el primero en reconocer a Boluarte tras la sucesión […] Concordamos que se debería de denunciar, es un litigio tal como paso con Chile por el límite marítimo y no afecto las relaciones internacionales, se debería de renunciar al Estado de México”, agregó.