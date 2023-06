Lilia Paredes: asistente de exprimera dama habría recibido dinero de funcionario de Digesa

La grabación de una reunión entre el exsubsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, y el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) José Fernández Latorre reveló que la asistente de Lilia Paredes habría recibido dinero de un funcionario de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

Según los audios, Camacho le asegura a Fernández haber sido testigo cuando le entregaban dinero en efectivo a Irma Rojas, mano derecha de la esposa del expresidente Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno.

“Yo si fui testigo cuando entregaban la plata para su mujer y lo recibía Irma Rojas, sin querer estuve en la residencia, yo entré porque la señora me llama y cuando me han visto lo han tapado, yo quería grabar, pero lo han tapado y no pude tomar fotos”, se escucha en la grabación.

¿QUIÉN ES IRMA ROJAS?

Irma Rojas, quien habría recibido el dinero que se desconoce su procedencia, es una docente de Chota que, en ese entonces, era la directora de la Oficina de Apoyo de la exprimera dama Lilia Paredes.