Benji Espinoza niega formar parte de equipo de defensa legal del expresidente Pedro Castillo

El abogado Benji Espinoza, exdefensa legal del expresidente Pedro Castillo, desmintió que haya retomado la defensa del exjefe de Estado, esto luego que el equipo de abogados de Castillo lo incluyeran en una invitación para participar en una conferencia de prensa.

En entrevista con 2023 en 24 Horas, Espinoza señaló que su renuncia del pasado 7 de diciembre del 2022, tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, dejó claro que era irrevocable y aseguró que tomaron su nombre "inconsultamente".

"Soy el exabogado de Pedro Castillo […] inconsultamente pusieron mi nombre, nunca me han invitado al equipo legal de abogados del cual no formo parte. Cuando el presidente lee el mensaje me deja sin la constitución para su defensa, se apartó del marco de la constitución”, explicó.

VACANCIA DE PEDRO CASTILLO

En esa línea, el letrado cuestionó la decisión del Congreso de la República de aprobar con 101 votos a favor de vacar a Pedro Castillo tras dar un mensaje a la Nación con el que pretendía cerrar el Parlamento, el cual calificó de “apresurado”.

“Desde mi punto de vista jurídico, el Congreso no actuó como debía, actuó con prisa. Aquí la discusión es si el Parlamento actuó bien o no, para mí no lo hizo”, sostuvo.