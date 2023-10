Ica: realizan marcha contra la delincuencia extranjera

En Ica, decenas de personas participaron en la marcha contra la inseguridad ciudadana y exigieron justicia para la joven de 28 años que fue asesinada de un disparo en la cabeza en el distrito de Subtanjalla.

La movilización que participaron familiares y amigos de víctimas como Erika Hernández Olivares (28), quien fue encontrada muerta en el sector de Arrabales se extendió por horas en diversas calles y avenidas de la provincia iqueña.

Con pancartas, gigantografías y a viva voz, exigían una exhaustiva investigación por el crimen y la expulsión de ciudadanos de nacionalidad venezolana indocumentados y que estén involucrados en actos delictivos.

"Me toco perder a mi esposa de una manera cruel, me duele, hubiese preferido morir, pido a las autoridades hacer bien su trabajo", "Mi hijo estaba en su moto, me sumo a esta lucha porque no hay nada que calme este dolor", fueron algunas de las declaraciones de los familiares de las víctimas.