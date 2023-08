Jesús Salazar: "Industria peruana registra una caída económica en últimos ocho meses"

El presidente de la Sociedad Nacional de Industria, Jesús Salazar, advirtió que según datos oficiales, la industria peruana registra una caída económica preocupante durante los últimos ocho meses.

De acuerdo a Salazar, solo en mayo, de este año, la industria primaria cayó en un 30% y la industria no privada en un 10% y esto se debería a la caída de demanda que viene cayendo por la falta de recursos.

“Solo en mayo la industria primaria cayó en un 30 % y la industria no primaria en un 10%, la industria está retrocediendo […] La industria ha caído porque no hay demanda, y la demanda ha caído porque no hay recursos”, explicó entrevista con 2023 en 24 Horas.

ESTADO DEBE INYECTAR RECURSOS A LA ECONOMÍA

En este contexto, señaló que los más golpeados son los micros y medianas empresas y exhortó que es necesario que el Estado inyecte recursos a la economía para reactivar sectores que ayuden a impulsarlos.

“Necesitamos generar confianza e inyectar recursos a la economía, el primer paso es reactivar el sector construcción porque tienen efectos colaterales en otros sectores”, exhortó.