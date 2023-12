Omar Neyra sobre centros de salud que no cuentan con servicios básicos: "No es un tema de dinero, se trata de gestión"

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 4 de cada 10 centros de salud del primer nivel visitados a nivel nacional no cuentan con todos los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y desagüe.

Al respecto, el especialista en salud pública, Omar Neyra, señaló que estas deficiencias en los centros de salud del Perú se debería a que no se están usando las datas de las entidades para fortalecer el sector salud.

"No es tema de dinero, se trata de gestión, además el problema es que no se usan estas datas para fortalecer los centros de salud, no hay políticas a largo plazo, se debe apostar por el primer nivel", explicó en entrevista con 2023 en 24 Horas.

SOBRE AUMENTO DE CASOS COVID-19

"Es la historia natural del Covid-19 y esto va a mutar y esto va a ser por décadas y los contagios se van a presentar un par de veces al año debido al movimiento social y el cambio de temporadas", manifestó.