Alcalde de La Punta: "No podemos parar con un estado de emergencia que no está funcionando"

Ramón Garay León, alcalde del distrito de La Punta, se pronunció luego que el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, solicitó al Gobierno que declare en emergencia la provincia constitucional del Callao, debido al aumento de la delincuencia.

En entrevista exclusiva para 2023 en 24 horas, el burgomaestre del distrito chalaco rechazó la petición del gobernador y precisó que esta medida del gobierno no ha tenido resultados alentadores en los distritos donde se ha implementado.

"Hoy hemos estado reunidos los siete alcaldes del Callao y no estamos de acuerdo con el estado de emergencia (pedido por Ciro Castillo), ya que hay otras alternativas para poder trabajar articuladamente con la PNP y el Ministerio del Interior, porque no podemos parar con un estado de emergencia que no está funcionando", dijo.

REUNIÓN CON EL MINISTRO

En ese sentido, Garay León se pronunció en desacuerdo con la censura del ahora exministro del Interior, Vicente Romero, pues señaló que su gestión venía trabajando articuladamente con el extitular del Mininter. No obstante, reveló que el nuevo líder de dicha cartera, Víctor Torres Falcón, ya ha solicitado reunirse con los burgomaestres del Callao.