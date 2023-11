Familiar del bombero fallecido Ángel Torres tras difusión de video: "Lo primero que pensaron fue en blindarse"

Mónica Parasí, familiar de Ángel Torres, bombero fallecido en el accidente del Aeropuerto Jorge Chávez ocurrido el pasado 18 de noviembre del 2022, se pronunció tras el video difundido donde se revela la responsabilidad de Corpac en la tragedia que cobró la vida de tres hombres de rojo.

En entrevista con 2023 en 24 Horas, Parasí señaló que el video evidencia como los controladores de la torre de control segundos después del accidente pensaron en blindarse y más no responder por el accidente.

"Ángel tenía 24 años de experiencia en el cuerpo de Bomberos, queremos que este hecho no se repita y no se blinde [...] (el video demuestra que) no les importo la vida humana, es lo más indigente, lo primero que pensaron es en blindarse", aseguró.

CORPAC ENTREGÓ VIDEO SIN AUDIO

En otro momento, el abogado de Jimmy Sotomayor, defensa legal de los familiares de los bomberos fallecidos, reveló que Corpac entregó un video sin audio y sin hora a la Fiscalía tras el fatídico accidente. "Esto configura un delito de obstrucción a la justicia en la modalidad de encubrimiento", sostuvo.