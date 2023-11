Accidente en Aeropuerto Jorge Chávez: video revela responsabilidad de Corpac en la muerte de bomberos

Un video difundido por el portal Sudaca.pe revela la responsabilidad de Corpac en el accidente ocurrido en pasado 18 de noviembre del 2022 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que causó la muerte de tres bomberos aeronáuticos.

En el video de las cámaras de seguridad de la torre de control se revela el diálogo que sostuvieron los controladores antes, durante y después de la tragedia donde se revelaría que Wilber Ruiz, coordinador general de la torre de control, ordenó a los demás trabajadores a mentir en sus informes.

DIÁLOGO

A las 3:12 p.m., segundos después del accidente, se escucha decir a la supervisora: ¿Pero cómo han coordinado? ¿No ha sido qué fuera de pista?

A las 3:15 p.m, la supervisora: Reynaldo [Bravo], pero tú le dijiste que procede ejercicio fuera de la pista, ¿correcto? ¿En la frecuencia qué has dicho? ¿Fuera de pista? Reynaldo Bravo: no responde a preguntas de la supervisora. Supervisora: Alguien que lo releve a Reynaldo

A las 3:16 p.m. la supervisora: Pero cuando tú le has dicho y le has dado la instrucción es fuera de pista Reynaldo Bravo: No le he dicho fuera de pista ni le he dicho autorizado a la pista

A las 3:35 p.m. el supervisor Marcelo Rodríguez: Lamentablemente, el controlador [Reynaldo] entró unos minutos antes. Aparentemente, no ha recibido la información. Supongo que está afuera, había otra persona encargada, justo cuando entra el controlador yo me retiro y ocurre este evento.

A las 3:43 p.m. el supervisor Marcelo Rodríguez: A mí sí me dijeron para ingresar a pista, pero previa autorización y cuando no hubiera tránsito. Supervisora: Entonces, ellos han entendido seguro que Reynaldo autorizó a entrar a la pista.

A las 3:44 p.m. el supervisor Marcelo Rodríguez: Todos a excepción de él [Reynaldo], porque no los hubo. Todos sabían a excepción de él. Controladora: No, yo nos le dije que iba a haber un ejercicio, porque iban a llamar por radio cuando el momento en el que [...]

A las 16:07 Wilber Ruiz (coordinador general de la torre de control): Le voy a pedir informe a cada uno. A cada uno de ustedes. [...] En todo momento sabemos que en ningún momento iban a ingresar a pista, todos cerrados.