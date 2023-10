José Baella, exjefe de la Dircote: "Invertir en la policía es invertir en la seguridad"

En entrevista con 2023 en 24 Horas, el exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo de la PNP, José Baella, señaló que el Gobierno debería de invertir en la Policía Nacional en el marco de la lucha contra la criminalidad.

En esa línea, aseguró que si no "no hay inversión no hay seguridad" por ello instó al Poder Ejecutivo a capacitar a los efectivos policiales para tener resultados positivos con respecto a la seguridad nacional.

Finalmente, criticó el trabajo del Consejo de Seguridad Nacional y señaló que es importante "ordenar la casa dentro de la policía" por ello recomendó que sería bueno tener un "zar" que luche contra la inseguridad.