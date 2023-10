Ciudadanos opinan sobre expulsión de extranjeros que cometan delitos

Luego de una sesión del Consejo de Ministros, el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, dio a conocer la aprobación de dos decretos legislativos que modifica el Código Penal y permite la expulsión de extranjero, al término de su pena cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, vicariato, secuestro en sus diversas modalidades, entre otros.

Al respecto, un equipo de 2023 en 24 Horas salió a las calles de la capital para conocer la opinión de los ciudadanos extranjeros respecto a esta medida anunciada por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Ellos manifestaron estar a favor de que los extranjeros que cometan delitos sean expulsados, ya que aseguran tras los últimos hechos de sangre ocurridos en la capital vienen siendo estigmatizados.

"Si están cometiendo delitos tiene que ser expulsados porque nos perjudica a todos, los buenos somos más, pero por culpa de algunos pagamos todos, por lo menos expulsando a los malos cesaría la delincuencia", señaló un extranjero. "Son fríos y matan por matar, sería una de las soluciones, pero es como un calmante de momento", indicó otro ciudadano.

MEDIDA REQUIERE ACUERDO BILATERAL

Para el abogado penalista Julio Rodríguez, esta medida de fondo no resolverá el problema y no tendrá efecto si no se logra un acuerdo bilateral para la expulsión de extranjeros que cometan delitos.