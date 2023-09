Alcalde Jesús Maldonado: "La presidenta Boluarte no ha prestado atención a San Juan de Lurigancho"

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, cuestionó la “tardía” decisión de la presidenta Dina Boluarte en declarar Estado de emergencia su distrito ante la ola de delincuencia que se vive en esta parte de la capital.

En esa línea, el burgomaestre señaló que desde su opinión la jefa de Estado no "le prestó" la atención debida a los problemas de inseguridad que se registra en el distrito y que los ha llevado a vivir con miedo y el "anonimato".

"La presidenta Dina Boluarte tiene que apresurarse en tomar una decisión inmediata si la salida de las Fuerzas Armadas está en la agenda [...] yo creo que a SJL no le ha prestado atención, no siento que la presidenta no está representado adecuadamente a nuestro distrito", sostuvo en entrevista con 2023 en 24 Horas.

MARCHA CONTRA LA INSEGURIDAD

Finalmente, el alcalde de SJL anunció un marcha contra la inseguridad para este miércoles 20 de setiembre en la estación Caja de Agua desde las 4:00 p.m., e invitó a vecinos de su distrito y de otras zonas a alzar su voz de protesta contra la criminalidad.