Alcalde de SJL: "No imagino como hubiese reaccionado el Gobierno si hubiese 84 muertos en San Isidro"

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, señaló que las Fuerzas Armadas deben de permanecer de manera temporal en el distrito, esto luego que la presidenta Dina Boluarte declarara en Estado de emergencia esta zona de la capital, junto con otros distritos, debido a la ola de criminalidad que se vive.

"Las Fuerzas Armadas deben de permanecer de manera temporal hasta que la Policía Nacional tenga el dominio del distrito [...] estoy a la espera para darle los puntos más críticos del distrito al ministro del Interior", indicó en diálogo con 2023 en 24 Horas.

¿MEDIDA TARDÍA?

En esa línea, el burgomaestre lamentó que la presidenta haya tardado en anunciar esta medida y cuestionó que cuál habría sido la actitud de la jefa de Estado si la ola de delincuencia que ha dejado cerca de 84 muertos en el distrito hubiese pasado en zonas como Miraflores, San Isidro o La Molina.

"Como tardan en reaccionar, no sé si mis vecinos tiene el mismo valor que otros, no me imagino como hubiese reaccionado el Gobierno, la presidenta Dina Boluarte si hubiese 84 muertos en San Isidro, La Molina o Miraflores", señaló.