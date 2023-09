Consorcio que administró zoológico de Huachipa desmiente a Serfor sobre denuncias de maltrato animal

El consorcio Ecolatina S.A.C, asociación que estaba a cargo de la administración del zoológico de Huachipa desmintió al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) luego que se conociera el mal estado en que se encontraban los animales y diversas instalaciones del parque luego que la Municipalidad de Lima asumiera la administración del Centro Ecológico Recreacional Huachipa.

En entrevista con 2023 en 24 Horas, Lisette Bermudes, regente de fauna del consorcio, señaló que tras la culminación del contrato se procedió con la entrega de los animales y las áreas del zoológico en presencia de Serfor y de un notario público sin ninguna observación de abandono.

"SERFOR NO NOS RESOLVIÓ EL CONTRATO"

En esa línea, el abogado del consorcio, Julio Gómez, sostuvo que entregaron las instalaciones y los animales "en perfectas condiciones", además reveló que el OSINFOR (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre), felicitó de manera continúa sobre el trabajo que venían realizando.

"No existió ninguna observación por parte de Serfor, la entrega de las instalaciones y el de los animales fue optima [...] Serfor no nos resolvió el contrato, nosotros salimos porque el contrato terminó, no hubo ninguna situación que generara que Serfor nos resolviera el contrato, esto ya vino mucho después", afirmó Gómez.