Fernando Rospigliosi: "Con Pedro Castillo llegaron proterroristas al Congreso"

El exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre el último ataque terrorista en el distrito de Putis, Ayacucho, que dejó cuatro militares fallecidos y tres heridos, y señaló que este problema en la zona del Vraem lleva casi 4 décadas.

En entrevista con 2023 en 24 Horas con Mávila Huertas, el exministro indicó que el atentado contra los efectivos caídos que realizaban acciones de control territorial se trataría de una emboscada por encargo del narcotráfico.

"El problema en el Vraem lleva cuatro décadas, fue una emboscada donde hubo un enfrentamiento entre los militares y los terroristas, ellos hacen estos atentados por mandado del narcotráfico [...] lo que se necesita para combatir el terrorismo es tecnología y acción", dijo.

PROTERRORISTAS EN EL CONGRESO

De acuerdo a Rospigliosi, con la llegada de Pedro Castillo al poder también llegaron "proterroristas" al Congreso que defienden a terroristas. Asimismo, criticó al gobierno de Dina Boluarte por no tomar acciones para luchar contra el narcoterrorismo en el país.

"Con Pedro Castillo lamentablemente llegaron proterroristas al Congreso, este gobierno no está haciendo nada y esta señora no sabe ni como llegó al poder, pero no hace nada con respecto a este tema al igual que el ministro del Interior, quien no se ha pronunciado", sostuvo.