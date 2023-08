Romy Chang sobre caso 'Mila': "Padrastro de menor debería ser condenado a cadena perpetua"

El Poder Judicial (PJ), a través de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, expresó su rechazo a la decisión de la junta médica del Hospital Regional de Loreto de negar el aborto terapéutico para ‘Mila’, una niña de 11 años víctima de abuso sexual.

Al respecto, la abogada penalista Romy Chang señaló que la decisión final para este caso, tras el rechazo del PJ, la tendría la junta médica que deberá de interpretar la norma basándose no solo en aspecto físico sino también en la figura mental.

"Si se realiza un amplio análisis no habría incompatibilidad con nuestras normas y no había necesidad de plantear un amparo, por eso la ONU pide aplicar el aborto terapéutico y no el sentimental, que al parecer es la posición que estaría aplicando la junta medida sin ser abogados", explicó en diálogo con 2023 en 24 Horas.

CADENA PERPETUA PARA PADRASTO

En esa línea, la letrada lamentó que el padrastro de la menor, quien está bajo comparecencia restringida, este en libertad porque debería de ser condenado a cadena perpetua, ya que es un delito mantener relaciones sexuales con menores de 14 años.

"Aquí no es el problema de las normas, sino de quienes lo aplican porque este delito es sancionado con cadena perpetua, y hay claras evidencias que si hubo un delito, no se puede tener relaciones sexuales con un menor de 14 años, eso es cadena perpetua", sostuvo.