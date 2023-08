Situación de peajes: este miércoles se llevaría acabo reunión entre MEF, Rutas de Lima y Rafael López Aliaga

Este miércoles 02 de agosto se llevaría a cabo una reunión entre el Ministerio de Economía, la concesionaria Rutas de Lima y el alcalde Rafael López Aliaga para resolver el conflicto de los peajes, que viene generando protestas entre los vecinos de Lima Norte.

Así lo dio a conocer el alcalde Puente Piedra, Rennán Espinoza, quien dijo confiar en que se llegue a una solución pacífica en beneficio del ciudadano, quien tiene que pagar 6.50 soles para circular por la Panamericana Norte y Sur y la vía de Evitamiento.

“Yo entiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas está llamando a Lima y a la empresa, tal vez no se dio la reunión hoy, pero (podría llevarse a cabo) mañana (miércoles 02 de agosto)”, sostuvo Rennán Espinoza en entrevista en el programa “2023 En 24 Horas”.

NO SE ESTÁN PENSANDO EN EL CIUDADANO

“Lo que me preocupa es que la reunión tenga como eje fundamental el equilibrio financiero de la empresa, no están pensando en el ciudadano, no están pensando a quienes les afecta. Es probable que, a quienes se sienten en la mesa, no les afecte el peaje”, finalizó.