Rennán Espinoza: "Serenos y camión de basura de Puente Piedra pagan peaje por transitar"

El alcalde de Puente Piedra, Renán Espinoza, se pronunció luego que vecinos de su distrito y de Lima Norte salieran a protestar en contra de los peajes, que según decisión del Consejo de Lima, ya no debería de funcionar desde el pasado 29 de julio.

En entrevista con 2023 en 24 Horas, el burgomaestre calificó a la empresa Rutas de Lima de “cero empática” con los vecinos de Puente Piedra y señaló que incluso personal de serenazgo y el camión recolector de basura pagan peaje.

"López Aliaga me dijo, te llamo y nunca más me llamó, el silencio del alcalde nos dice, no tiene las ideas claras […] el contrato prohíbe rutas alternas dentro de su radio de acción, es muy perverso con nosotros, la empresa es cero empática con la población", sostuvo.

REUNIÓN FINANCIERA Y NO SOCIAL

Este miércoles 02 de agosto se reunirían el Ministerio de Economía (MEF), Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima para resolver el tema de peajes, ante ello Espinoza mostró su preocupación ya que este diálogo solo tendría una agenda económica, financiera y no social.

"No están pensando en el ciudadano que están reclamando y es probable que los que se sienten mañana no les afecte este problema, no por el dinero sino porque no viven ahí, la autoridad tiene que hacer docencia", afirmó.