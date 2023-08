Rubén Vargas sobre policía de orden y seguridad: “La experiencia internacional nos dice que ha sido positiva"

En su último mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte, anunció la creación de una nueva categoría en la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país.

RIESGOS DE PROYECTO

Al respecto, el exministro de Interior, Rubén Vargas, se mostró a favor de esta iniciativa, que según él, ha funcionado en otros países, pero advirtió sobre dos riesgos que pondrían en riesgo este proyecto.

“Esta propuesta no es made in Perú, no estamos inventando la pólvora, en Colombia se está trabajando en esto, esta experiencia internacional han sido positiva y ayudaron a revertir la percepción de inseguridad”, dijo.

“Hay varios temas que se tendrían que cambiar, podría poner en riesgo este proyecto si no se tiene los adecuados filtros en el proceso de reclutamiento que podría estar incubando un serio problema y dos es el riesgo del centro de entrenamiento”, agregó.