Romy Chang: "Interpol debería de emitir alerta roja para ubicar a cómplices de Maldito Cris"

La abogada penalista Romy Chang señaló que la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) debería de emitir una alerta roja para ubicar y capturar a Alvin Daniel Vargas García, quien huyó a Chile, y a Danny José Marcano Andrade, ambos cómplices del 'Maldito Cris'.

En entrevista con 2023 en 24 Horas, explicó que la alerta roja no está activada debido a que no existe una orden de captura emitida por el Poder Judicial a solicitud del Ministerio Público porque la exfiscal María del Socorro Abad decidió no pedir prisión preventiva contra los criminales y los liberó.

“A estas alturas deberíamos de tener alerta roja de Interpol, pero no hay ningún pedido del Poder Judicial que debería ser solicitado por la Fiscalía, pero en este caso no se solicitó ninguna medida y no hay ninguna que esté en trámite”, explicó.

Cabe mencionar que el día de hoy la Interpol emitió una alerta azul contra Alvin Daniel Vargas García y a Danny José Marcano Andrade con el objetivo de obtener más información sobre el paradero o los hechos delictivos de los delincuentes.

FALTA DE RECURSOS HUAMNOS Y GESTIÓN EN LA PNO Y LA FISCALÍA

Para la letrada, la propuesta que la policía retome el liderazgo de investigaciones criminales y no la Fiscalía no sería factible y lo más recomendable sería reforzar los recursos humanos y la gestión dentro de las instituciones.

“La Fiscalía siempre ha liderado las investigaciones, las conclusiones jurídicas deben ser emitida por la Fiscalía […] aquí se debería de trabajar en los recursos humanos y la gestión que es un problema”, sostuvo.