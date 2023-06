Farid Kahhat: "Grupo Wagner no tenía los medios para derrocar a Vladimir Putin"

El internacionalista Farid Kahhat explicó el origen del Grupo Wagner, un grupo de mercenarios ruso, que llevó a cabo un breve alzamiento de armas contra el gobierno de Vladimir Putin en medio del conflicto contra Ucrania.

En entrevista con 2023 en 24 Horas, señaló que esta organización paramilitar rusa es una red de mercenarios, una empresa militar que aún mantiene vínculos con el gobierno ruso pero con otros financiamientos.

GRUPO WAGNER NO INTENTÓ DERROCAR A PUTIN

En esa línea, Kahhat indicó que sería cierto que el Grupo Wagner nunca intentó derrocar a Vladimir Putín porque no contarían con los medios, además cabe la posibilidad de que cambiaran de dirección al mejor postor.

“El Grupo Wagner se crea en 2014 como una organización paramilitar en representación del gobierno ruso pero no oficial, sigue teniendo vínculos con el gobierno ruso pero con otro financiamiento [...] yo creo que es cierto cuando dijeron que no pretendían dar un golpe de Estado porque no tenían los medios”, sostuvo.