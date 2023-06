Edward Málaga: "Dina Boluarte y Alberto Otárola están politizando el sector salud"

El congresista de la República Edward Málaga saludó que Rosa Gutiérrez haya decidido renunciar al Ministerio de Salud (Minsa), esto tras los cuestionamientos por el avance del dengue en varias regiones del país.

Al respecto, el parlamentario señaló que la ahora exministra tenía de conocimiento que iba a ser censurada por el Parlamento y criticó que la gestión de Gutiérrez no haya sido preventiva en el sector salud.

“Ella tenía que tomar una decisión, si no iba a ser censurada […] no cumplió con cabalidad lo que tuvo que hacer, y un ministro de Salud tiene que ser preventivo y no reactivo. Yo pedí primero la renuncia de la ministra, ante que Keiko Fujimori”, señaló en entrevista con 2023 en 24 Horas.

SECTOR SALUD POLITIZADO

Finalmente, lamentó que el gobierno de Dina Bolaurte esté politizando el sector Salud y descartó que su pedido de renuncia a Rosa Gutiérrez, días antes de su dimisión ante el Congreso, sea un ataque contra el Ejecutivo.

“El premier Otárola y la presidenta han hecho una defensa política de la exministra de Salud, esto no es un ataque político contra el Gobierno, esto es una defensa de la salud y la vida de los peruanos”, sostuvo.