Audios revelan que funcionarios de la MML pedían donaciones a comerciantes

Escándalo. Audios revelan un presunto tráfico de influencias por parte de funcionarios de la Municipalidad de Lima que pedían donaciones a comerciantes para ser recibidos por el alcalde de la comuna limeña, Rafael López Aliaga.

La protagonista de este audio es Isabel Alaya, gerente de Desarrollo Social de la MML, quien pidió 18 toneladas de víveres a un grupo de comerciantes mayoristas a cambio de “conversar con el alcalde”.

Pero esta no es la única denuncia de pedido de donaciones y un encuentro con el alcalde de Lima, en la última sesión de consejo se decidió instalar una comisión para investigar al regidor Julio Gagó por presunto tráfico de influencias.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA SE PRONUNCIA

Al respecto, el alcalde Rafael López Aliaga, padrino de matrimonio del funcionario Gagó, señaló que sí “encontraba tráfico de influencias”.

Tras estas declaraciones, Julio Gagó y no descartó renunciar a la agrupación política Renovación Popular. “Me dolió, no es abogado, debió asesorarse, ya no quiero hablar con él”, dijo.