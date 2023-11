Daniel Crespo sobre discurso de Daniel Noboa: "El objetivo sería una reelección en apenas año y medio"

Daniel Crespo, analista político y profesor universitario ecuatoriano, señaló que una de las primeras medidas del recientemente juramentado presidente de Ecuador, Daniel Noboa, será enviar dos decretos económicos con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional.

Uno de ellos sería sobre la crisis energética que vive en estos momentos el Ecuador. Para Crespo, esta iniciativa demuestra que Noboa viene trabajando con el objetivo de una reelección en apenas un año y medio.

AÚN NO HAY PARA LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Con respecto a la ola de criminalidad que viene azotando a varios países de América Latina, como Perú, Chile, entre otros, por bandas internacionales, aseguró que ante esta problemática regional aún el gobierno de Noboa no ha establecido políticas.

"Hay que entender que es un gobierno de transición, un gobierno de un año y medio no puede ejecutar nada a mediano plazo, pero eso no significa que no pueda tomar acciones urgentes", afirmó en entrevista con 2023 en 24 Horas.