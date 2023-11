Farid Kahhat tras acuerdo entre Israel y Hamas: “No soy optimista de que exista una tregua”

En medio del acuerdo que llegaron Israel y Hamas por cuatro días donde se intercambiarán rehenes de ambos bandos, el analista internacional, Farid Kahhat indicó que no es optimista con este pacto de tregua que iniciará el viernes 24 de noviembre.

“Honestamente no lo soy (…) Lo ha dicho el propio ministro israelí por cada 10 rehenes adicionales que se liberen por día podría extenderse el cese al fuego. Creo que no lo hará porque se juego el pellejo y no le va a convenir que se prolongue demasiado”, indicó en 2023 en 24 Horas.

ISRAEL MIENTE

Asimismo, Kahhat precisó que la nación israelí ha engañado en varias ocasiones con respecto a un establecimiento de salud que se ubica cerca a la Franja de Gaza.

“El gobierno de Israel ha metido más de una vez Al-Shifa porque alega que había estado tomado por Hamas donde existen pruebas de presuntos terrorista con sus nombres, pero en realidad eran los nombres de los días en árabe”, comentó.

Finalmente, Kahhat reveló que, de acuerdo a las declaraciones de Benjamín Netanyahu, su país tiene como finalidad terminar con Hamas y este acuerdo de cese al fuego no volverá a repetirse.