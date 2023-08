Fernando Villavicencio antes de su asesinato: "Me han dicho que use chaleco, pero aquí estoy camisa sudada"

El candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 9 de agosto tras salir de un mitin electoral al norte de Quito a solo 10 días de las elecciones presidenciales.

Días antes de su asesinato, en la ciudad de Chone, y frente a decenas de adeptos, Villavicencio tuvo un efusivo mensaje y respondió a las organizaciones criminales que lo habían amenazado de muerte a él a su equipo de campaña.

"Escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco, aquí estoy, camisa sudada. Ustedes son mi chaleco antibalas, ustedes son quienes me cuidan Vengan, aquí estoy, dijeron que me iban a quebrar, aquí estoy. Que vengan los capos del narco, los sicarios, que vengan los vacunadores, se acabó el tiempo de la amenaza, aquí estoy yo. ¿Qué, me van a quebrar? Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme", expresó.

¿QUIÉN FUE FERNANDO VILLAVICENCIO?

El candidato presidencial de Ecuador de 59 años no contaba con una larga trayectoria en cargos electivos, pero sí fue un reconocido periodista y estaba comprometido con la lucha a la corrupción.