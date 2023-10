Raúl Romero a Juan Reynoso: "Que deje la necedad de apostar por jugadores que no rinden"

La racha de derrotas para la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026 continúa y con ella llegaron la lluvia de críticas para el técnico Juan Reynoso tras la derrota de la 'Bicolor' contra el campeón del mundo, Argentina.

Por ello, y tras el reclamo de la hinchada, quienes han comenzado a exigir la renuncia del 'Cabezón', el conductor de 'Teledeportes', Raúl Romero, recomendó a Reynoso apostar por jugadores que no formen parte de equipos de fútbol de primera división.

"Que deje la necedad de apostar por jugadores que no rinden, que llame a jugadores que no estén en la élite, jugadores que no sean titulares en sus equipos y en la Liga 1", afirmó en diálogo con 2023 en 24 Horas.

PENÚLTIMO EN LA TABLA DE POSICIONES

Cabe recordar que la Selección Peruana lleva tres partidos perdidos en estas Eliminatorias Sudamericanos 2026, resultado que nos ha dejado en el penúltimo lugar de las tablas de posiciones y que cada vez más lejos del Mundial 2026.