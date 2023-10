Omar Ruiz de Somocurcio: "La Selección Peruana juega cada vez peor con Juan Reynoso"

El periodista deportivo, Omar Ruiz de Somocurcio, se pronunció tras la derrota de la Selección Peruana de Fútbol este jueves ante su similar de Chile por 2-0 en el estadio Monumental de Santiago por la tercera jornada de las Eliminatorias 2026.

En diálogo con 2023 en 24 Horas expresó su tristeza y responsabilizó de esta derrota al director técnico de la "Blanquirroja", Juan Máximo Reynoso, señalando que su estrategia para superar a la 'Roja' fue muy "ultradefensiva".

"A Juan Reynoso se le ha dado todo, jugadores jóvenes, su comando técnico es internacional y la última tecnología, el culpable de esta noche triste es Juan Reynoso porque está planteando de manera ultradefensiva los partidos y cuando tiene la pelota no crea nada, hoy se defendió mal", indicó.

"Reynoso le ha quitado el ADN a la selección de Ricardo Gareca, que no era una maravilla, pero que jugaba por ratos bien, ya todo lo bueno hecho lo ha tirado para abajo, cada vez juega peor Perú con Reynoso", agregó.

"REYNOSO NO CONVENCE A LOS JUGADORES PERUANOS"

Para Somocurcio, esta racha de derrotas se debería a que no existe un buen entendimiento entre Reynoso y los jugadores de la selección. "No le entienden lo que hace, quizá el jugador peruano no interpreta o no haya ese "feeling" que hubo con Gareca, Reynoso no convence al jugador peruano", afirmó.