Sporting Cristal empató 0-0 ante Unión Comercio

El conjunto ‘rimense’ dirigido por José Guillermo del Solar, igualó sin goles en el estadio Alberto Gallardo durante su debut en la primera fecha del Torneo de Verano 2017. El equipo mostraba una jugada superior, quienes se impusieron la pelota y presión intensa. Sin embargo, tuvieron pocos momentos meter gol a los visitantes que eran los de Unión Comercio.

‘Los Poderosos del Alto Mayo’ aprovechaban cada situación para cerrarles los espacios a la agrupación del ‘Chemo’ del Solar, pero allí es donde se percataron que no sabían cómo salir de su campo para atacar al contrincante. Al no llegar el tanto, Sporting Cristal se fue transformando impreciso con su accionar en la cancha. A pesar de las entradas de Alexis Rojas, Fernando Pacheco y Pedro Aquino, no pudieron abrir el marcador.

Faltando cinco minutos, el DT del grupo ‘cervecero’ decidió retirarse y no ver más el encuentro. Cabe precisar que él regresó a este bando luego de 11 años. Finalizado el partido, ninguno de los grupos marcó algún gol. En el recinto deportivo también estuvo presente Julio César Uribe que fue ovacionado por los fanáticos locales.