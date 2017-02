Congresista Moisés Guía de Peruanos por el Kambio pidió vacancia presidencial

El parlamentario Moisés Guía de Peruanos por el Kambio renegó de su bancada cuando se encontraba en un evento público donde estaban reunidos representantes de iglesias evangélicas, quienes se muestran en contra de lo que ellos llaman ideología de género y del plan de estudios adoptado por el Ministerio de Educación (Minedu).

“Para mí es difícil poder convivir cuando tenemos bancada dividida y 18 ministros que no responden a una expectativa de identidad de género (…) yo pido desde ahora que el 4 de marzo se declare la vacancia presidencial e insurgencia popular, caso contrario estaremos confinados a sufrir consecuencias”, precisó el congresista.

Pero no quedaron allí sus declaraciones, pues señaló lo siguiente: “Me declaro hombre en pie de guerra y le digo a este Gobierno que me siento defraudado y no escuchado por mis principios cristianos (…) la bancada es responsable”.

Representantes de Peruanos por el Kambio respondieron de manera inmediata y anunciaron mediante su cuenta de Twitter la apertura de un proceso disciplinario contra Moisés Guía por sus afirmaciones infraternas. Aunque horas más tarde el diputado oficialista se disculpó aceptando que se excedió en su discurso.

“No es un pedido mío, es de la reunión que han tenido líderes cristianos. Yo soy la voz de ellos”, afirmó. Por su parte, el congresista Gino Acosta dijo: “Muy lamentables declaraciones, absolutamente desafortunadas, inoportunas y censurables. Las hemos rechazado en los términos más enfáticos (…). Al respecto sobre si considera que son una agrupación separada, él precisó: “Digamos que una bancada con opiniones internas, pero estábamos haciendo el esfuerzo por consolidar y nos sorprende y debe ser sancionado”.

La segunda vicepresidenta y parlamentaria, Mercedes Aráoz evitó hablar sobre aquel hecho. “Ya tenemos un comunicado y se hará el proceso disciplinario (…) totalmente lamentable, pero estamos entrando en proceso disciplinario en bancada”, acotó. Guía mencionó al 4 de marzo como la fecha de la vacancia del presidente porque ese día se llevará una manifestación que ellos llaman ideología de género.