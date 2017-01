Caso Odebrecht: Miguel Navarro se acoge a la confesión sincera y admite delito

Miguel Navarro Portugal implicado en el pago de sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht, se acogió a la confesión sincera por este caso y admitió los hechos imputados por la fiscalía.

"He aceptado todos los cargos y estoy bien arrepentido. Me he acogido a la confesión sincera. Pido perdón al Estado peruano", expresó esta tarde el ex funcionario del MTC durante la audiencia donde la fiscalía solicita en su contra 18 meses de prisión preventiva.

El Ministerio Público indicó también que Navarro Portugal entregó voluntariamente documentos vinculados a Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones hoy prófugo por el Caso Odebrecht.

Navarro Portugal, detenido la noche del martes en su casa de La Victoria, habría sido usado como testaferro para cobrar los sobornos de Odebrecht. Tendría el 27.5% de la cuenta off shore Oblong International, creada para recibir coimas.