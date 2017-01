Médico Carlos Moreno retornó a trabajar al hospital Loayza

El ex asesor presidencial en temas de salud, Carlos Moreno Chacón, cuestionado por el presunto caso de corrupción en el SIS, retomó sus labores en el hospital Loayza. Esto sucede a solo dos meses y medio de su "suspensión".

De acuerdo al diario “Exitosa”, Moreno Chacón nunca fue despedido del nosocomio y desde el último jueves, volvió a trabajar como médico asistente del Servicio de Gastroenterología pues solo se encontraba de vacaciones.

"Desde hace tres años me debían mis vacaciones, y, en octubre, las solicité; retorné hace una semana y he vuelto a ocupar el cargo que tenía antes de ser jefe, a mí nadie me ha pedido renunciar ni pienso hacerlo porque tengo mi derecho a trabajar. Yo no tengo ninguna sentencia que me impida trabajar", agregó para ese diario local Moreno Chacón.