Los hombres de Cornejo: contradicciones del exministro aprista

El último viernes Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones fue suspendido en sus derechos partidarios en el Partido Aprista Peruano. La suspensión no fue por el caso Odebrecht sino por haber realizado declaraciones infraternas.

Pero, más allá de los ajustes de cuentas partidarias, la situación de Enrique Cornejo sigue complicándose, las nuevas capturas siguen siendo de funcionarios muy cercanos a él. ¿Hasta dónde llegaron esos vínculos? y ¿Por qué el exministro ha caído en contradicciones?

Enrique Cornejo ha marcado distancia de los funcionarios que han caído por recibir sobornos de la empresa Odebrecht. El mismo equipo de esta gestión manchada por la corrupción fue convocada por Cornejo, cuatro años después, para formar parte de su equipo técnico para la campaña municipal.

No solo fue el prófugo Jorge Cuba, sino también los encarcelados Miguel Navarro Portugal y Edwin Luyo Barrientos. Pero, ellos no son los únicos, existen más nombres. ¿Qué más no ha contado Enrique Cornejo? Todos los detalles en el siguiente informe.