Dictan 18 meses de prisión preventiva para Edwin Luyo

El juez de investigación preparatoria Ricardo Manrique Laura dictó este domingo prisión preventiva por un plazo de 18 meses contra el ex funcionario Edwin Luyo Barrientos, acusado de recibir sobornos de Odebrecht.

En su alegato, Edwin Luyo afirmó que "este es un hecho político y mediático y todos saben que la pita se rompe por el lado más débil.Yo voy a enfrentar estos hechos con el único objetivo de que se sepa la verdad a fondo".

Asimismo, el ex funcionario estatal negó tener intención de huir del país. "Yo sí tengo arraigo acá, tengo familia, tengo tres hijos en universidad, una hija en secundaria. "Son personas que me necesitan, no tengo por qué irme", argumentó.

Cabe precisar que Edwin Luyo es el primer ex funcionario peruano detenido en el marco de las investigaciones del Caso Lava Jato, que incluye a la constructora Odebrecht.