Movimiento sísmico de 5.3 grados se produjo en la región Loreto

Fuente: IGP

Esta tarde un sismo de 5.3 grados en la escala de Ritchter se pudo sentir en el departamento de Loreto, según la información dada a conocer por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) . El hecho tuvo una profundidad de 37 kilómetros y su epicentro se localizó a 82 kilómetros al suroeste de la comuna de Pastaza, ubicado en la provincia de Datem del Marañón. Este movimiento sísmico ocurrió a las 18:38 horas.

Se sabe que esta zona residen unos 6.000 pobladores, entre pequeñas aldeas y caseríos que se encuentran cerca a la frontera con Ecuador. Por su parte, personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no ha reportado daños materiales ni pérdidas humanas.

Como se recuerda nuestro país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el cual registra un aproximado del 85% de los sismos que ocurren en el planeta. Indeci también nos recuerda que ante cualquier actividad sísmica se debe mantener la calma y evitar el pánico.

Asimismo hay que identificar las zonas seguras de nuestro hogar o lugares de trabajo y las rutas de evacuación. La preparación de una mochila de emergencia es de vital importancia para atender las primeras necesidades ante un temblor. El mismo debe tener linternas, botiquín de primeros auxilios, ropa de abrigo, radio a pilas, etc. Además recuerde que no debe realizar llamadas innecesarias para no saturar la línea telefónica. Utilice otros recursos como mensajes de texto o vía Internet.