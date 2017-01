San Borja: ofrecen concierto clásico con música de anime y videojuegos

Fuente: OSNJB

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario llevará a cabo este domingo 5 de febrero el primer espectáculo musical sinfónico que celebra la cultura anime y gamer en el nuestro país. Este evento se realizará en el Gran Teatro Nacional a partir de las 17:30 horas. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Este show rinde tributo a la cultura pop del Japón, el cual está dirigido por Gabriel Vizcarra. El evento incluirá melodías de los dibujos más populares de la década de 1970. Alguno de ellos son Marco, Candy, en videojuegos destacarán Súper Mario Bros, The Legend of Zelda y Final Fantasy. Además habrán composiciones de otros animes y juegos de consola de gran apego entre el público como Shadow of the Colossus, Lady Oscar, etc.

Este suceso ha sido nombrado Animatissimo. Cabe precisar que es el primer musical clásico dedicado a interpretar música de caricaturas y videojuegos en el Perú y América Latina. Este concierto tiene a Vizcarra como director invitado, quien tuvo la labor de concretar sus ideas en un formato de mayor envergadura y donde movilizó recursos técnicos del Ministerio de Cultura para poder presentar este espectáculo.