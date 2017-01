Bebés menores de un año no deberían usar protector solar

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), organismo perteneciente al Ministerio de Salud, indicó que la colocación de bloqueadores a menores de un año para evitar que se quemen producto de la radiación solar, sería grave, pues les causaría quemaduras, lesiones y daños irreversibles en la piel, debido a que son muy sensibles a los rayos solares como a los componentes del protector.

Voceros de Digemid señalaron que “la piel de los bebés menores de un año es muy sensible e inmadura, por ello más propensa a absorber los rayos ultravioleta; no tiene capacidad de respuesta frente al sol aunque se le aplique protectores solares, pues no existen productos de este tipo aptos para su edad. Hacerlo sería muy peligroso”.

Además recomendaron a los padres, no exponer a los pequeños al sol de manera directa, vestirlos con polos y pantalones largos de colores claros, preferiblemente de algodón.

Por otro lado mencionaron que recién cuando el menor haya cumplido un año, deberán un bloqueador especial para su edad, que sea resistente al agua, con un factor de protección superior a 30 y por periodos cortos de tiempo, debido a que su piel aún es considerada sensible. También recalcaron la importancia de la hidratación y el uso constante del protector tras ingresar al mar o piscina, sudoración intensa o exposición a los rayos UV.