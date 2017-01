Gobierno oficializó la reducción del IGV al 17%

El Gobierno anunció la reducción de la tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) desde julio del presente año, pero esta situación se dará si la recaudación anualizada hasta mayo de 2017 del IGV total neto de sus devoluciones internas alcance el 7.2% del PBI (Producto Bruto Interno).

Actualmente el impuesto que los usuarios pagamos en diversos productos y servicios es del 18%. Esta cifra proviene del Impuesto de Valor Agregado (IVA), el cual se divide en dos ítems que son el Impuesto General a las Ventas (IGV), con un 16% y el Impuesto a la Promoción Municipal (IPM), que cubre el 2%. La suma de ambos valores nos da el 18% anteriormente mencionado.

La reducción de la tasa de este tributo fue una de las promesas de campaña del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por su parte, el economista Jorge Gonzáles Izquierdo señaló que “el hecho que baje un punto porcentual no va a aumentar la formalización”.

“Yo creo que un informal en su vida ha pagado IGV, que le digan va bajar de 18 a 17 y diga ahora me formalizo, para mí, bien difícil. Y segundo supuesto beneficio, que van a bajar los precios de los bienes y servicios. Los alimentos no van a bajar de precio porque no están sujetos a ningún pago de IGV”, indicó Gonzáles.

Además el especialista dijo que esta situación no se ha dado en otros gobiernos, pero también que esta reducción significa alrededor de tres mil millones de soles que el Ejecutivo tendrá que compensarlo de alguna u otra manera.