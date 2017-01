Disturbios en Puente Piedra: Fiscalía denuncia a 25 personas que participaron en protesta

Solicitó la medida de comparecencia restringida al no cumplirse con los requisitos para requerir la medida de prisión preventiva.

El Ministerio Público formalizó denuncia penal contra 25 personas que fueron intervenidas durante la violenta manifestación contra el alza del peaje y la construcción de una garita, en Puente Piedra.

La Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra solicitó la medida de comparecencia restringida al no cumplirse con los requisitos para requerir la medida de prisión preventiva, en algunos casos al no existir peligro de fuga por parte de los imputados y en otros casos porque la pena a imponerse no es mayor a cuatro años.

Parte de la acusación está dirigida a Carlos Antonio Campos Ramírez (19), Jhon Davis De La Cruz Osco (27), Fredy Jesús Mateo Gallufi (35), Alexander Linder Núñez Montes (25); y Roberto Carlos Rodríguez Pablo (27) como presuntos autores del delito contra la tranquilidad pública, en las modalidades de delito contra la paz pública y delito de grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado.

Se supo que la denuncia, presentada la tarde del viernes, considera a 23 adultos y 2 menores. La fiscal a cargo solicitó, como parte del procedimiento, que se fije fecha para la sustentación de cargos contra los imputados.

