San Luis: mujer se niega a beber licor con su pareja y él le desfigura el rostro

Foto: Diario Trome

Decidir no ir a festeja el Año Nuevo con su pareja casi le cuesta la vida a Rosa Astorima, quien fue brutalmente agredida por su pareja en la avenida Canadá, durante la víspera de la llegada del 2017.

La víctima contó que ella no estuvo de acuerdo con asistir a dicha reunión porque tiene un hijo, y al intentar retirarse del lugar fue salvajemente agredida. “Me estaba yendo y él vino corriendo por detrás y me reventó la botella de cerveza llena en la cabeza (…) Yo caí al piso y él, con el pico de la botella, me empezó a cortar la cara y me dijo ‘Vamos a ver si te vas a ir’, contó afectada.

En sus primeras declaraciones a la Policía, Paulino Hinostroza dijo que cuando ocurrieron los hechos estaba tan ebrio que lo logra recordar lo sucedido, sin embargo el caso ya es investigado por las autoridades.

Cabe resaltar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brindó apoyo como atención médica a la víctima. Asimismo pidió que el agresor sea incluido en la lista de ‘Los más buscados’.