Suboficiales que pidieron su pase al retiro exigen pago de CTS desde hace un año

El congresista Yonhy Lescano organizó una mesa de trabajo para debatir la situación de los casi 4 mil policías en retiro que aún no reciben el pago de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y cambios de residencia.

El suboficial (r) César Carbajal Chávez cuestionó que primero se programe pagar a los policías retirados por actos de corrupción o indisciplina, que aquellos que lo hicieron con dignidad y por su voluntad después de haber servido a la Policía Nacional del Perú por más de 30 años.

“Yo he servido con honor a mi institución por más de 30 años. He estado en zonas de emergencia, he luchado contra la subversión; nunca estuve sancionado ni vinculado a actos de corrupción y no se me paga lo que se me debe por justicia. Se prioriza a los sancionados por corrupción. Que sean ellos lo que esperen”, indicó Carbajal.

Por su parte, el general Guido Escalante, director de la oficina de Administración del Ministerio del Interior, responsabilizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de no hacer la transferencia de 166 millones de soles para atender las demandas de los suboficiales.

Asimismo dijo que su oficina cumplió con la solicitud pertinente para responder al requerimiento del personal retirado, sin embargo el Decreto Supremo N° 350, publicado por el MEF este último martes, se dispuso 42 millones de soles para pagos por concepto de fallecimiento, enfermedad, invalidez, límite de edad, entre otros, pero no por CTS.

Finalmente el parlamentario de la bancada de Acción Popular se comprometió a intermediar entre las dos partes para que se haga el pago respectivo, porque es de justicia, afirmó.

