Página porno deja los videos triple XXX y ahora se dedicará a temas de salud

Los estudios y mitos sobre los efectos negativos de la pornografía en la salud de los consumidores son numerosos, van desde “el porno reduce el cerebro”, “produce una adicción similar a la de las drogas”, “seguro que terminarás loco por mirar esas cosas”, hasta las escenas en las que la mujer es solo un objeto de entretenimiento sexual.

Nada de esto evita que la industria pornográfica venda y mucho, ejemplo de ello es el portal Pornhub y sus más de 70 millones de fieles usuarios de todo el mundo. Lo que sí provoca es que los administradores y empleados de la página sean mal vistos a nivel profesional y empresarial.

Para mejorar su imagen, Pornhub ha decidido hacer cambios radicales a la conocida página triple XXX, dejando de lado, aunque no totalmente, los videos pornográficos, para buscar ahora enseñar a sus millones de usuarios sobre temas de salud, principalmente sexuales.

Para esta nueva etapa, el portal para adultos ha decidido contratar a la doctora Laurie Betito, conocida psicóloga clínica y sexóloga, quien se encargará de dirigir la página y encabezar el equipo de expertos que darán los consejos y responderán a las preguntas de los millones de usuarios.

“Durante casi 30 años he ayudado a las personas a superar asuntos relacionados con la sexualidad. He trabajado con personas individualmente, en parejas y en grupos, y con mi trabajo he podido ayudar a muchos. Pero mi objetivo actual es llegar a la mayor parte de personas posible para ayudar a informar y a educar”, asegura la doctora Betito en el video de presentación de Pornhub.