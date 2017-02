Niña muere tras ser golpeada por su profesor al no saber leer

Tras varios días de agonía, Joy Wangari ha fallecido en un hospital de Kenia después de ser apaleada durante varios minutos por su profesor y sus compañeros en clase porque no sabía leer.

"El profesor le dijo a los compañeros que la enseñaran a leer y que le pegaran si no podía hacerlo", señala el padre de un alumno de la escuela de primaria de Solio, Laikipia County, al diario Daily Nation.

Los compañeros de la niña indicaron que el maestro fue el primero en pegarle fuertemente a la menor, lo hizo con una vara de madera muy gruesa, y que no es la primera vez que el docente golpea a un alumno.

Tras la paliza, la menor, de 10 años, pidió irse a su casa, durante los días siguientes permaneció en cama y sin querer comer, muy débil aquejada de dolores abdominales y de espalda, según relatan sus familiares.

No fue hasta que empezó a vomitar sangre cuando fue traslada al hospital de Naromoru pero no pudieron salvarla. Hasta el momento no hay detenciones. El profesor permanece desparecido desde el día de los hechos.