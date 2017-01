El tuit de Kim Kardashian contra Donald Trump que es ovacionado por miles

La estrella estadounidense Kim Kardashian ha manifestado públicamente su rechazo a la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de una foto en su cuenta de Twitter.

En la imagen que publicó la protagonista del reality “Keeping Up with the Kardashians” se muetra las estadísticas de fallecimientos de los últimos diez años en Estados Unidos y las causas del suceso.

El dato que más polémica desató es que en el país de Donald Trump unos 11.737 ciudadanos estadounidenses mueren tiroteados por sus propios compatriotas.

Como se sabe, una orden ejecutiva del mandatario norteamericano prohíbe la entrada temporal de refugiados de siete países a Estados Unidos. Ellos son Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán.